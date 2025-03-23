Дана Уайт отреагировал на желание Макгрегора стать президентом Ирландии

Генеральный директор UFC Дана Уайт отреагировал на желание бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора баллотироваться в президенты Ирландии.

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Напомним, ранее Макгрегор посетил Белый дом, вступив с речью в поддержку Ирландии, а также встретился с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.