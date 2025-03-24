«В этом его преимущество». Оливейра высказался об Исламе Махачеве

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра высказался о действующем обладателе титула россиянине Исламе Махачеве.

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«Ислам – выдающийся чемпион. Его ключевое преимущество заключается в том, что он продолжает становиться лучше и развиваться», – сказал Оливейра в интервью YouTube-каналу KOlmenero.

Исламу Махачеву 33 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2013 году, в ноябре 2022-го стал чемпионом в лёгком весе, после этого провёл четыре защиты. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 16 побед и одно поражение.