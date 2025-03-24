Экс-чемпион UFC раскаялся в преступлении перед приговором суда

Бывший чемпион UFC американец Кейн Веласкес высказался о своем преступлении, совершенном в 2022 году.

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Напомним, в феврале 2022 года Веласкес был задержан за то, что совершил несколько выстрелов в машину мужчины, обвинявшегося в домогательстве до его сына, и ранил отчима обидчика.