Бывшему двойному чемпиону UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландцу Конору Макгрегору грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщает издание Irish Inependent.

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Согласно имеющейся информации, директор государственного обвинения Ирландии внимательно изучил публикации Конора в X (ранее Twitter), сделанные в ночь перед беспорядками в Дублине в ноябре 2023 года, в которых тот высказывался о мигрантах. По мнению властей, его сообщения могли спровоцировать насилие со стороны ирландцев.

По законам Ирландии, за разжигание ненависти полагается до семи лет лишения свободы. Отметим, что обвинения в адрес Макгрегора на данный момент не выдвигались, поскольку расследование продолжается.