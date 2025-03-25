Промоутер: Биволу лучше отказаться от титула

Сэмпсон Левкович, промоутер американского полутяжеловеса Дэвида Бенавидеса, считает, что абсолютный чемпион мира россиянин Дмитрий Бивол не будет защищать титулы против его подопечного.

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Напомним, ранее Всемирный боксёрский совет (WBC) постановил, что Бивол и Бенавидес должны договориться о поединке до 8 апреля.

«Я бы рекомендовал Биволу отказаться от титула. Боя не будет. Так что просто отдай пояс. Почему боя не будет? Потому что чувак с деньгами (Турки Аль аш-Шейх. — Прим. «Чемпионата») не хочет этого», — сказал Левкович в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Дмитрий Бивол раздаёт автографы после победы над Бетербиевым: