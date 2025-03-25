Экс-чемпион UFC приговорен к пяти годам тюрьмы

Кейн Веласкес, 42-летний экс-чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) из США, получил пятилетний тюремный срок по решению суда округа Санта-Клара. Приговор вынесен за покушение на убийство и незаконное использование огнестрельного оружия в инциденте, произошедшем в 2022 году.

Заместитель окружного прокурора требовал для Веласкеса наказания в виде лишения свободы на срок от 30 лет до пожизненного заключения. Адвокаты подсудимого добивались условного срока или испытательного периода.

В феврале 2022 года Веласкес был арестован после того, как открыл огонь по автомобилю человека, которого подозревал в сексуальных домогательствах к своему сыну. В результате стрельбы был ранен отчим предполагаемого преступника.