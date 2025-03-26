Осужденный брат Федора Емельяненко освоил новую профессию

Младший брат известного бойца Федора Емельяненко Иван, отбывающий наказание в колонии Белгородской области, вышел на работу в цех по пошиву медкостюмов. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

© Соцсети

Ранее мастер спорта по боевому самбо Иван Емельяненко был приговорен судом к полутора годам лишения свободы. Уголовное дело против спортсмена было возбуждено после того, как он принял участие в драке.

Наказание спортсмен отбывает колонии № 4 Белгородской области, где пока находится и осужденный за ДТП со смертельным исходом актер Михаил Ефремов. Емельяненко был доставлен в исправительное учреждение 11 марта.

«Там, после завершения обязательного карантина, он пошел на работу в швейный цех. Он шьет защитные костюмы «Каспер»», - уточнил канал.

По данным Mash, Ивану Емельяненко предстоит провести в колонии еще 12 месяцев.