Макгрегор ответил, продолжит ли участвовать в боях, если станет президентом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор ответил на вопрос по поводу продолжения карьеры бойца в случае избрания президентом Ирландии. Ранее сообщалось, что спортсмен может решить баллотироваться на этот пост.

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«Буду ли совмещать? Чёрт возьми, конечно же, буду. Представляете – а сейчас в октагон выходит президент Ирландии. Это одна из причин, почему я хочу это сделать. Чёрт возьми, да!» — сказал Макгрегор на пресс-конференции BKFC.

Напомним, последний поединок с участием ирландца состоялся летом 2021 года. Тогда Макгрегор встречался с американцем Дастином Порье, которому проиграл, сломав при этом ногу.