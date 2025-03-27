Илия Топурия назвал двух вероятных соперников

Экс-чемпион UFC в легком весе (до 70 кг) грузин Илия Топурия высказался о следующем выступлении.

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«Все мои тренировки сосредоточены на Исламе [Махачеве] и Чарльзе [Оливейре], поскольку я не рассматриваю других соперников. Ни один из них не проявляет желания… Это признаки страха, мы все это знаем, и это нормально. Я бы тоже боялся», — сказал Топурия в интервью журналистам.

Илии Топурии 28 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале на UFC 298 Топурия стал чемпионом, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски. В своём последнем бою на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула.