Шара Буллет собирается работать над навыками борьбы

Шара Буллет: «Надо практиковать борьбу. Сейчас я реально собираюсь ей заняться»
Шара Буллет заявил, что собирается работать над навыками борьбы.
«Сейчас признаюсь честно. При всем должном внимании, которое люди уделяли моей борьбе, я не брался за эту идею - заняться борьбой. Я не занимался борьбой, признаюсь честно. На боях в Fight Nights я с борцовской стороны был готов лучше, чем в последних боях в UFC. У меня нет базы борьбы, мне нужно ее поддерживать периодически, чтобы мышечная память работала. Надо практиковать борьбу, сейчас я реально собираюсь ей заняться. Потому что, как я уже честно признался, я ей не занимался особо», – сказал средневес UFC Шарабутдин Магомедов.
В феврале Магомедов уступил Майклу Пейджу единогласным решением судей, проиграв впервые в карьере.