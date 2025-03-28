Промоутер дал совет Фьюри по вопросу возможного возобновления карьеры

Известный американский промоутер Боб Арум высказал мнение, что британцу Тайсону Фьюри не стоит возобновлять карьеру. Именитый боксёр объявил о выходе на пенсию вскоре после поражения в реванше с Александром Усиком.

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