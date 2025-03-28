PFL проваливается, несмотря на огромные деньги

Никакой конкуренции с UFC.

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Лига PFL за последние пару лет окончательно оформилась в главного конкурента UFC. Вернее, в тот промоушен, который должен был попробовать навязать конкуренцию Дане Уайту и компании. Объединённый ростер с Bellator, яркие звёзды, большие деньги, раскрутка турниров с участием главных бойцов лиги — всё это здорово, но при этом к тому, как работает PFL по-прежнему остаётся много вопросов.

Во-первых, лига так и не наладила контакт со звёздами Bellator. Вадим Немков весь прошлый год жаловался на отсутствие боёв, а потом получил Тимоти Джонсона, который уже давно далёк от топ-уровня. Патрисио Питбуль ушёл в UFC, Ярослав Амосов тоже туда метит, Патчи Микс и Джонни Эблин просят освободить их от контрактов или начать давать хоть какие-то бои. Из последних новостей — от контракта освободился последний победитель Фёдора Емельяненко Райан Бейдер и заявил, что стал свободным агентом: «Я официально свободный агент. PFL и моя команда согласовали условия, которые устроили обе стороны, несмотря на оставшийся один бой по контракту. Выступления в Bellator стали частью истории, и это было невероятное время. Теперь я открыт для различных возможностей в мире единоборств».

До этого недовольны были Гегард Мусаси и Крис Сайборг. Всё это главные топы Bellator, которые могли бы усилить PFL, но вместо этого простаивают и теряют самый важный ресурс — время. Один только Усман Нурмагомедов в более-менее устойчивом положении. Во всяком случае был до того, как Bellator окончательно канул в Лету. Посмотрим, будет ли он получать бои теперь, потому что Усман держит пояс больше не существующей организации, а ещё на него вообще нет претендентов.

С нынешними чемпионами и звёздами PFL тоже ситуация странная. Шамиль Мусаев, Дакота Дитчева, Тимур Хизриев, Денис Гольцов, Довлетжан Ягшимурадов выиграли в прошлом году Гран-при, а в этом году не участвуют и вообще пропали с радаров. По задумке PFL, новый победитель Гран-при проведёт бой с прошлогодним победителем. Допустим, идея интересная, но вот два нюанса. Во-первых, почему тогда чемпион Гаджи Рабаданов снова зашёл в сезон? С кем он будет биться, если снова победит? Во-вторых, что все чемпионы будут делать до того, как закончатся Гран-при 2025 года? Пока о них ровно 0 новостей, а ни одного из обещанных турниров PFL Champions Series с начала года объявлено не было. С такой частотой ивентов PFL рискует даже не приблизиться к тому, чтобы конкурировать с UFC. К тому же про Ренана Феррейру, Магомеда Магомедкеримова и Лариссу Пачеко тоже ничего не слышно. До этого упустили Кайлу Харрисон.

Глава лиги Донн Дэвис на днях заявил, что готов заплатить чемпиону UFC Джону Джонсу $ 50 млн за бой с их главной звездой Фрэнсисом Нганну. Разумеется, это нереально, но зато все снова вспомнили, что Нганну опять не бьётся и вряд ли будет, потому что нет ни одного хотя бы немного медийного соперника для камерунца: Ренана Феррейру он побил, Бейдер ушёл, Немков и Гольцов ему точно не интересны. Нганну ищет себе соперника в боксе, а в PFL не могут задействовать в своих турнирах, возможно, самого устрашающего тяжеловеса планеты. А ещё инсайдер Джон Нэш даёт довольно тревожную информацию о том, что контракт Нганну с лигой истекает: «Если информация, что контракт Нганну заканчивается в конце этого месяца, верна, то PFL следует поторопиться со своим предложением. Это один из главных пунктов в их маркетинговой стратегии, и, если они хотят заключить крупную сделку на телевидении после возможного ухода UFC с ESPN, им нужен Фрэнсис Нганну, чтобы привлечь внимание».

Донн Дэвис уже дал опровержение, но, по словам Нэша, соглашение устроено таким образом, что если хотя бы одна из сторон (например, сам Нганну) не заинтересована в продлении, то контракт завершается.

У PFL нет чёткой стратегии, организация не может найти грамотное применение большим финансовым ресурсам, которыми обладает. А без продуманного пути всё, что делает промоушен, больше похоже на прожигание денег и метания из стороны в сторону. Турниров становится меньше, денег платят меньше (уже нет $ 1 млн победителю Гран-при), звёздные бойцы пытаются покинуть лигу, со своими доморощенными топами работы тоже нет — PFL проваливается по всем фронтам.

Пока все насмешки Даны Уайта выглядят обоснованными, а ответить PFL чем-то, кроме Нганну, который и не дерётся даже, не может.