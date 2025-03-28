Перейра сделал категоричное заявление об Анкалаеве и следующем бое в UFC

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) Алекс Перейра заявил, что следующий поединок готов провести только с россиянином Магомедом Анкалаевым. Спортсмены встречались 8 марта, и победу единогласным решением тогда одержал российский спортсмен.

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