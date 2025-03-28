Перейра ответил, жалеет ли он о чем-то после поражения в бою с Анкалаевым

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) Алекс Перейра поделился мнением о недавнем поединке с россиянином Магомедом Анкалаевым. Противостояние проходило 8 марта и завершилось победой единогласным решением судей в пользу российского спортсмена. Благодаря этому успеху Анкалаев стал новым чемпионом в полутяжёлом дивизионе.

© Чемпионат.com