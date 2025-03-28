Майкл Чендлер планирует снова бросить вызов Макгрегору после боя на UFC 314

Экс-чемпион Bellator, а также один из ведущих легковесов UFC Майкл Чендлер заявил о том, что после поединка против популярного британского бойца Пэдди Пимблетта намерен снова бросить вызов звезда UFC Конору Макгрегору.

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«Я собираюсь сделать свою работу 12 апреля и затем снова вызову Конора. Надо мной уже смеются по поводу этого боя, но я хочу увидеть, как он сдержит свое слово. Если он вернется в этом году, я с ним сражусь», — приводит слова Чендлера портал Happy Punch на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, что бой между Чендлером и Пимблеттом состоится 12 апреля в Майами (США) на турнире UFC 314.