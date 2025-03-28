Конор Макгрегор высказался по поводу возможного возвращения в октагон

Звёздный экс-чемпион UFC в двух весах Конор Макгрегор дал комментарий по поводу возможного возвращения в октагон.

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«Да, у меня осталось ещё два боя по контракту с UFC, но после того как побывал в Белом Доме, во мне что-то щёлкнуло, и я понял, что хочу сделать для своей страны что-то значимое, потому что в Ирландии много чего происходит. Я доволен тем, чего добился, но внутри меня еще есть что-то, что не даёт мне покоя. Как боец, я знаю себе цену, но сейчас все мои мысли заняты Ирландией – вот почему я хочу это сделать. Уверен, у меня всё получится», — приводит слова Макгрегора MMA Junkie.

Напомним, что последний бой Макгрегора состоялся в июле 2021 года, где он досрочно проиграл Дастину Порье, получив там перелом ноги, из-за которого был вынужден длительное время восстанавливаться.