Костя Цзю отреагировал на решение сына запретить ему посещать свой бой

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю отреагировал на решение сына, австралийца Тима Цзю запретить ему посещать свой бой. Его слова приводит ТАСС.

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Цзю заявил, что сын согласовал с ним свое решение.

«На это у него есть свои причины, я не буду о них говорить», — подчеркнул он.

Ранее Тим Цзю запретил отцу приходить на свои бои. Он не объяснил причины, однако подчеркнул, что ценит своего отца.

В октябре 2024-го Цзю потерпел поражение от россиянина Бахрама Муртазалиева. Бой в американском Орландо завершился победой россиянина техническим нокаутом в третьем раунде. У Цзю не получилось отобрать у соперника чемпионский титул по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом среднем весе.

В том бою Цзю потерпел второе поражение подряд при 24 победах. В марте 2024-го он уступил американцу Себастьяну Фундоре.