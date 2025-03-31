Американский боец объяснил, почему Чимаев может досрочно проиграть дю Плесси

Американский боец UFC Джозеф Пайфер высказался об ожидаемом поединке за титул организации в среднем весе (до 84 кг) между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым.

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«Я считаю, что Хамзат победит Дю Плесси. Чимаев способен на это. Все будет зависеть от первых трех раундов. Если Чимаев за это время не выиграет досрочно, Дрикус вырубит его в поздних раундах», — приводит слова Пайфера издание MMAJunkie.

В своем последнем бою на UFC 308 в октябре Чимаев победил болевым приемом в первом раунде австралийского экс-чемпиона Роберта Уиттакера. Дю Плесси на UFC 312 в феврале победил в реванше американца Шона Стрикленда.