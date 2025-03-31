Американский блогер хочет провести бой против Макгрегора

Американский блогер Логан Пол попробует во второй раз организовать бой против бывший чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландца Конора Макгрегора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя американца.

«Логан попробует еще раз организовать такой бой. Это было бы очень большое событие для всего мира», — заявил агент Логана Пола.

Летом 2024 года Пол уже пытался организовать этот бой, который мог состояться в Индии летом, однако из-за действующего контракта с UFC Макгрегор не смог бы принять в нем участие.

Последним на данный момент боем Логана Пола стал выставочный поединок против непобедимого Флойда Мейвезера. Победитель не был выявлен, поскольку в нем не было судей и победитель мог быть определен только нокаутом.

Последним боем 36-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

Также известно, что ирландец планирует принять участие в ближайших выборах президента страны.