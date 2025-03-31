Глава WBC прокомментировал переговоры о бое Бивола и Бенавидеса

Глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман прокомментировал новость о переговорах между командами полутяжеловесов Дмитрия Бивола и Дэвида Бенавидеса.

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«Бой находится в стадии переговоров, и если соглашение не будет достигнуто, то 8 апреля состоятся торги. Мы дождемся завершения процесса, прежде чем делать какие‑либо комментарии. Бивол ‑ Бенавидес — это отличный бой. Бенавидес уже давно был публично объявлен обязательным претендентом в этом дивизионе, а Биволу предложили огромную сумму, почти втрое превышающую ту, что он заработал в своем последнем бою», — приводит слова Сулеймана «Матч ТВ».

Ранее Оскар де ла Хойя назвал фаворита в поединке Бивол — Бенавидес.