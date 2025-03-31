Боец Балаев сбил дрон ВСУ автоматом, как копьем, и вел бой девять суток

Боец ВС РФ Азнаур Балаев с позывным Прайм сбил украинский дрон, метнув в него автоматом. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Коц, встретившийся с бойцом в госпитале.

Боец рассказал, что случай произошел в Курской области. Группа десантников зачищала лесополосу около Лебедевки, когда начался стрелковый бой с украинскими военными, в результате которого Прайм получил сквозное ранение в руку.

По словам Прайма, его отряд нес потери и какой-то момент он остался один. Тем не менее, спустя время к нему подоспело подкрепление, а отошел он с позиций только спустя девять дней после начала операции.

— Дрон завис прямо передо мной, а в магазине уже патронов нет. И я просто запустил в него свой автомат. Метнул, как копье, и сбил. А дальше воевал чем-то чешским, трофейным. Там же подобрал, — рассказал боец «Комсомольской правде».

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