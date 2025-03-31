Проигравший пять боев в России боксер умер после поединка

Нигерийский боксер Габриэль Олувасегун Оланреваджу умер в 40 лет. Об этом сообщает «Би-би-си».

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По информации источника, 29 марта спортсмен проводил поединок в Аккре (Гана). В конце третьего раунда он потерял сознание, после чего врачи оказали первую помощь и доставили в больницу. Через полчаса боксер скончался.

Оланреваджу провел 24 поединка в карьере, в которых одержал 13 побед и потерпел восемь поражений. Еще два боя с его участием завершились вничью. Пять поединков спортсмен провел в России, проиграв в каждом из них.

9 февраля ирландский боксер Джон Куни умер через неделю после поражения в титульном бою. После поединка с валлийцем Натаном Хауэллсом в Белфасте Куни ​​попал в реанимацию и перенес операцию из-за внутричерепного кровоизлияния.