Чемпионку мира по боксу «развели» на крупную сумму

Telegram-канал Mash на спорте сообщил, что мошенники «развели» чемпионку мира по боксу Елену Савельеву на 2,2 млн рублей. По данным канала, речь идет о схеме якобы торговли на бирже.

Спортсменка искала подработку в интернете. В середине января с Савельевой связались якобы представители одной компании и предложили заключить с ними договор, а затем зарегистрироваться на бирже. Она согласилась и оформила на себя криптокошелек.

Савельева копировала брокерский счет, перевела 400 тысяч рублей. С 15 января по 12 марта мошенники убедили спортсменку передать им в общей сложности 2 258 000 рублей и перестали выходить на связь. Савельева написала заявление в полицию.

Савельева — заслуженный мастер спорта по боксу. В 2010 году она выиграла чемпионат мира по боксу в Барбадосе, также она двукратная победительница европейских первенств.

Мошенники обманули россиянку на 65 миллионов рублей

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