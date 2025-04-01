UFC пытается спасти дивизион «мухачей» сомнительной японской звездой

Кёдзи Хоригути возвращается в лигу спустя 10 лет.

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Президент UFC Дана Уайт предпринимает очередную попытку освежить наилегчайший дивизион промоушена. В лигу возвращается японский чемпион Rizin Кёдзи Хоригути.

«Я ухожу в UFC, чтобы стать первым японским чемпионом промоушена», — заявил Хоригути на пресс-конференции Rizin, когда оставлял вакантным свой чемпионский пояс.

Ситуация повторяется. В прошлом году Дана Уайт в попытках спасти дивизион «мухачей», который находится в стадии стагнации, решился не просто на подписание чемпиона Rizin Кая Асакуры – он предложил японцу сразу же титульный бой против Александра Пантожи. Чуда не произошло – Пантожа разобрал на части Асакуру, задушив того во втором раунде.

И дивизион снова оказался «при смерти». Есть доминирующий, но малоинтересный широкой публике чемпион Александр Пантожа, который провёл три защиты пояса, и есть претенденты, которые уже проигрывали Пантоже. Например, экс-чемпион UFC Брэндон Морено, который в минувшие выходные победил Стива Эрцега и заявил о своих претензиях на титул. Но Морено уже трижды уступал Пантоже – да-да, помимо квадрологии с Дейвисоном Фигейреду, у мексиканца есть неудачная трилогия и с другим бразильцем. Первый номер рейтинга Брэндон Ройвал встречался с Пантожей дважды — оба раза проиграл. Третий номер рейтинга Амир Альбази мог бы стать главным претендентом, однако уступил всё тому же Морено, а четвёртый номер рейтинга Кай Кара-Франс проиграл и Морено, и Альбази. Ещё один японец, Тацуро Таира, которого пытались вытащить на титульник, споткнулся о Ройвала.

Ну а ниже в рейтинге располагаются бойцы, которым до пояса далеко. Руководство промоушена, к слову, в качестве эксперимента предоставило титульник 10-му номеру рейтинга Стиву Эрцегу. Стив хоть и дал достаточно близкий бой чемпиону, но всё равно проиграл.

Вот и получается, что у наилегчайшего веса на сегодняшний день нет никакого развития. Смотреть квадрологию Пантожи с Морено или трилогию Александра с Ройвалом – зрелище на большого любителя. Мы ещё не отошли от четырёх поединков Морено и Фигейреду, из-за которых дивизион мариновался больше года, а тут новый ситком подоспел. Новых имён, кому можно было бы дать шанс подраться за титул в дивизионе, нет, а значит, логично, что их нужно искать на стороне.

И Дана Уайт нашёл, обратив свой взор снова в сторону Японии. В UFC возвращается 34-летний чемпион Rizin Кёдзи Хоригути. Почему возвращается? Потому что опытный Хоригути уже выступал в промоушене, и выступал вполне неплохо: рекорд Кёдзи в лучшей лиге мира 7-1, и единственное поражение он потерпел от, пожалуй, лучшего «мухача» всех времён Деметриуса Джонсона. Тогда, кстати, Деметриус победил болевым приёмом за одну секунду до окончания пятого раунда.

Хоригути закрыл поражение тремя победами, в том числе и над россиянином Али Багаутиновым, но продлевать контракт не стал, а вернулся на родину, где уже стал настоящей суперзвездой. Также было в карьере Кёдзи не совсем удачное путешествие в Bellator, где он в первом же бою выиграл пояс, став чемпионом двух лиг, но потом уступил Серхио Петтису и Пэтчи Миксу. А между вояжами в США Кёдзи успел проиграть уже упомянутому Каю Асакуре, а следом взять у него реванш. С Петтисом, к слову, Хоригути тоже реваншировался.

Сейчас 34-летний японец, идущий на серии из пяти побед, с рекордом 34-5 возвращается в UFC, где, как и 10 лет назад, есть доминирующий чемпион. В навыках Хоригути сомневаться не приходится – за время своей карьеры он зарекомендовал себя крепким бойцом с чемпионским характером. Даже поражения, которые случались в карьере японца, не сломили его. Особенно, конечно, Кёдзи хорош в стойке. Во времена выступления в Японии он оформлял нокауты на любой вкус и даже ломал соперникам челюсти – и это несмотря на то, что Хоригути – «мухач».

А вот в борьбе японец не так силён, и это может сыграть против него. Тот же Деметриус Джонсон во время поединка с Хоригути понял, что тягаться с Кёдзи в стойке не стоит, и просто-напросто завалял претендента постоянными проходами в ноги и в итоге оформил финиш. У Пантожи с борьбой полный порядок, как мог убедиться предшественник Хоригути Кай Асакура, так что это может стать проблемой для японца.

Стоит отметить и то, что в последние годы Хоригути выступал в Японии, где конкуренция, конечно, не идёт в сравнение с UFC. Путешествие в Bellator оказалось не совсем успешным, там Кёдзи проиграл и Петтису, который в UFC, например, уступал Робу Фонту, и Каю Асакуре, которого Пантожа деклассировал. Поэтому большой вопрос, сможет ли Хоригути вновь быть конкурентоспособным на самом высоком уровне, как 10 лет назад.

Но в любом случае подписание Хоригути – это ещё одна попытка Даны Уайта вытащить наилегчайший дивизион из спячки, как это было в своё время с победой Генри Сехудо над Могучим Мышонком. Кёдзи харизматичен, имеет яркий стиль и умеет устраивать настоящую рубку в клетке – это нравится и руководству промоушена, и фанатам. Плюс, конечно, у Хоригути огромная фан-база, а это дополнительная новая аудитория для лиги.

Интересно, дадут ли Хоригути сразу титульный поединок или же Кёдзи проверят в претендентском бою, но точно одно: на японца делают большие ставки. И если он провалится, то наилегчайший дивизион просто может оказаться под угрозой закрытия.