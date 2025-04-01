Флойд Мейвезер назвал семь своих самых значимых побед в карьере

48-летний бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях (вторая полулёгкая, лёгкая, первая полусредняя, полусредняя и средняя) американец Флойд Мейвезер-младший назвал семь своих самых значимых побед в карьере.

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