Инсайдер: Волков выступит на турнире UFC в июне, есть соперник

Третий номер рейтинга UFC в тяжелом весе (до 120 кг) россиянин Александр Волков выступит на турнире UFC Fight Night, который состоится 15 июня, сообщает обозреватель Лео Гимараес. Соперником Волкова станет шестой номер бразилец Жаилтон Алмейда.

© Чемпионат.com

Александру Волкову 36 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2016 году. В своем последнем бою, состоявшемся на UFC 310 в декабре, Волков проиграл раздельным судейским решением экс-претенденту на титул французу Сирилю Гану.

Жаилтону Алмейде 33 года. Бразилец дебютировал в UFC в 2022 году. В своем последнем бою, состоявшемся на UFC 311 в январе, Алмейда победил техническим нокаутом в первом раунде молдаванина Сергея Сапивака.