Федор Емельяненко сообщил, что получил диплом кандидата педагогических наук

Бывший чемпион Pride Федор Емельяненко в социальных сетях сообщил, получил диплом кандидата педагогических наук в Белгородском государственном национальном исследовательском университете.

© Соцсети Евгении Карловской

— 31 марта на Ученом совете НИУ «БелГУ» состоялось вручение диплома кандидата педагогических наук. Выражаю глубокую благодарность ректору Карловской Евгении Анатольевне и руководству вуза за предоставленную возможность пройти этот сложный научный путь в стенах родного университета, — написал Емельяненко и прикрепил фотографию с церемонии вручения диплома.

Емельяненко 48 лет, в 2023 году он завершил карьеру в смешанных единоборствах. Россиянин одержал 40 побед, потерпел семь поражений, один его поединок признан несостоявшимся.