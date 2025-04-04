Стерлинг с сарказмом высказался о реванше между Двалишвили и О’Мэлли

Экс-обладатель чемпионского пояса UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг в саркастичной манере поделился мнением о решении UFC организовать поединок между действующим чемпионом дивизиона Мерабом Двалишвили и Шоном О’Мэлли. Бой пройдёт 7 июня в Ньюарке, штат Нью-Джерси (США), на турнире UFC 316. Первый бой между Мерабом и Шоном состоялся на UFC 306 в сентябре 2024 года и завершился победой грузинского бойца единогласным судейским решением. Американец лишился чемпионского титула.

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