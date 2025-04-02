Александра Емельяненко выписали из реабилитационного центра

Звездный российский ветеран MMA Александр Емельяненко выписан из реабилитационного центра, где он проходил восстановление после удаления спинной грыжи. Об этом сообщил представитель бойца.

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«Александра выписали из реабилитационного центра. Сейчас он направляется домой. Пока еще он передвигается на коляске, сам он не может ходить», — приводит слова представителя ТАСС.

Александру Емельяненко 43 года. Россиянин, младший брат Федора Емельяненко, дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2003 году. Выступал в таких промоушенах как Pride, M-1 и RCC. Всего на его счету 28 побед и девять поражений.