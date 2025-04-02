Сехудо: Хабиб удерживает Махачева от боя с Топурией

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо считает, что член Зала славы Хабиб Нурмагомедов не хочет поединка между Исламом Махачевым и Илией Топурией.

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«Ислам уже давал шанс чемпиону в полулегком весе. И Хабиб наверняка настаивает, чтобы Илия сначала провел бой за звание претендента. Мне кажется, Ислам готов драться с кем угодно. Но Хабиб сдерживает друга. Именно по этой причине я бы поставил на то, что Ислам проведет защиту против Гэтжи», — сказал Сехудо в интервью Майку Бону.

Ранее экс-чемпион UFC Роберт Уиттакер Роберт Уиттакер выступил за немедленную организацию боя Махачев — Топурия.