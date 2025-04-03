Бенавидес рискует остаться без боя с Биволом

Дэвид выпрашивает чемпионский гонорар — страховку на случай поражения.

© Чемпионат.com

Уже больше месяца прошло с того момента, как российские боксёры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол провели второй очный поединок. Бивол забрал победу решением судей и стал новым абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе. Казалось, что после двух близких поединков Артуру и Дмитрию нужна трилогия, Дмитрий и его команда были готовы дать Бетербиеву реванш, однако в дело вмешался WBC.

Президент организации Маурисио Сулейман заявил, что Биволу назначена защита против обязательного претендента и временного чемпиона мира Дэвида Бенавидеса.

«Бой находится в стадии переговоров, и если соглашение не будет достигнуто, то 8 апреля состоятся торги. Мы дождёмся завершения процесса, прежде чем делать какие‑либо комментарии. Бивол — Бенавидес — это отличный бой. Бенавидес уже давно был публично объявлен обязательным претендентом в этом дивизионе, а Биволу предложили огромную сумму, почти втрое превышающую ту, что он заработал в своём последнем бою», — приводит слова Сулеймана «Матч ТВ».

Про то, что победитель боя Бивол — Бетербиев может встретиться с Бенавидесом, говорили уже давно. Дэвида считают потенциальной суперзвездой, им восхищается даже Майк Тайсон. И, кажется, Бенавидес имеет неплохие шансы лишить Бивола и Бетербиева трилогии, во всяком случае в ближайшем будущем.

Однако сам Дэвид и его команда ведут себя довольно странно. Бенавидес говорит, что они делают всё возможное, чтобы бой с Биволом состоялся, при этом инсайдер Дэн Рафаэль выдал интересную информацию: Дэвид торгуется с WBC и пытается улучшить финансовые условия сделки, до подписания которой ещё далеко.

«Стандартный раздел 75 на 25 был установлен для торгов по бою Бивол – Бенавидес, которые состоятся 8 апреля. Сторона Бенавидеса запросила раздел 55 на 45 в пользу Бивола. WBC отказал, но согласился изменить распределение, согласно правилам, на 60-40 в пользу Бивола», — написал Рафаэль в социальной сети.

Ситуация довольно странная. Бенавидеса многие считают обделённым боксёром: вроде бы и Канело от него бегал, теперь вот Дэвид никак не может добраться до Бивола. Хотя Бенавидес был временным чемпионом во втором среднем весе, а сейчас владеет этим поясом в полутяжёлом весе. И сам Дэвид постоянно об этом упоминает и бьёт себя в грудь, заявляя, что готов к титульному бою в любом месте и в любое время.

Однако когда дело дошло до переговоров, в которых Бенавидес, напомним, является претендентом, начались довольно странные торги. Казалось бы, в WBC тебе идут навстречу, обязуют Бивола боксировать с тобой, а не с Бетербиевым, хотя сам Дмитрий хочет трилогию с Артуром — так хватайся за этот шанс двумя руками. Есть стандартное распределение гонораров, и логично, что абсолютный чемпион мира должен получать больше, чем претендент. У Дэвида ведь по большому счёту и не было ещё по-настоящему серьëзных проверок, самая громкая строка в резюме Бенавидеса — победа над вернувшимся с пенсии Александром Гвоздиком, которого он не сумел удосрочить. Так с чего бы Бенавидесу требовать распределение гонораров почти 50 на 50 с абсолютным чемпионом мира?

Есть ощущение, что Бенавидес не очень верит в свой успех в потенциальном поединке с Биволом. И вот эти торги — это некая страховка: даже если Дэвид проиграет, то хотя бы неплохо заработает. Если бы Бенавидес преследовал чисто спортивную цель, горел желанием стать чемпионом мира, то согласился бы и на более простые финансовые условия. Никто не говорит, что Дэвиду нужно боксировать бесплатно, но и требовать какие-то запредельные гонорары, ещё ничего не добившись в карьере, тоже неправильно.

Есть другой пример, который подтверждает эти мысли. Это Александр Усик. Украинец владел тремя чемпионскими поясами в тяжёлом весе, олимпийский чемпион и бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте шёл к своей мечте — титулу абсолюта в «королевском» дивизионе. И мечта эта превысила все финансовые желания и потребности. Усик, владея тремя поясами, согласился на распределение гонораров 70 на 30 в пользу Тайсона Фьюри, лишь бы британец вышел с ним на бой и поставил на кон недостающий пояс.

«Когда Тайсон Фьюри сказал «70 на 30», то вся команда, которая со мной работает, сказала, что он сумасшедший. Буквально на следующий день я согласился. Здесь дело не в деньгах, здесь дело в поединке, в звании абсолютного чемпиона мира, а этого ждёт много людей. Абсолютного чемпиона в супертяжёлом весе не было уже несколько десятилетий», – сказал Усик в интервью YouTube-каналу «Киевский спорт».

Бенавидесу же далеко как до Усика, так и до Бивола – в плане популярности и спортивных достижений. Поэтому все эти попытки выпросить чек, как у Дмитрия, выглядят довольно нелепо и вызывают недоумение. При этом Биволу и его команде такие разговоры точно не нравятся, и Дэвид сам отдаляет себя от заветного поединка за титулы: такими темпами он останется вечным временным чемпионом, наблюдая за всем со стороны.