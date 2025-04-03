Дзюба верит, что может в борьбе одолеть чемпиона UFC Махачева

36-летний известный российский футболист Артём Дзюба, который в данный момент играет за клуб «Акрон» на позиции нападающего, считает, что способен победить действующего обладателя титула чемпиона UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) соотечественника Ислама Махачева в борьбе.

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— В интернете вбил в поиск следующий запрос: «Артём Дзюба ММА». И в первом интервью, которое мне попалось, есть такие твои слова: «Я побью и задушу многих легковесов ММА за счёт своей фактуры и мощи». На сегодняшний день… [ты не изменил своего мнения?]

— Я в этом убеждён.

— Хорошо, как ты оцениваешь свои шансы против Ислама Махачева?

— Я условно говорю, если он будет весить 70 кг, то шансы, понятно, у меня есть. При моих 100 кг против его 70 кг у меня есть шансы с ним в борьбе. И даже в стойке, условно.

— Ты тренируешь [борьбу и ударную технику]?

— Неплохо понимаю ММА, — сказал Дзюба в интервью на YouTube-канале журналиста Адама Зубайраева.