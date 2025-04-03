Магомедов бросил вызов Артему Дзюбе в MMA

Российский тренер и менеджер Магомед Магомедов предложил нападающему «Акрона» Артёму Дзюбе себя в качестве противника в октагоне.

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Ранее футболист заявил, что за счёт преимущества в весе (100 кг против 70) у него есть шанс в поединке против действующего чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева.

«Артём, чтобы почувствовать вкус ММА тебе для начала нужно выйти со мной в октагон. Мои 80 кг против твоих ста. Многим будет интересно посмотреть на этот поединок. После боя со мной Дзюба будет посещать турниры ММА только в качестве зрителя», — приводит слова Магомедова MMA.Metaratings.ru.

В начале 2025 года на турнире Fight Nights Магомед Магомедов одержал победу в бою над Антоном Лесовым удушающим приемом.

В текущем сезоне Артём Дзюба выходил на поле в футболке «Акрона» в 16 матчах (во всех турнирах). Забил 6 мячей и отдал 4 голевые передачи. На сегодняшний день портал Transfermarkt оценивает 36-летнего нападающего в 1.8 миллионов евро.