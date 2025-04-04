Корешков сделал заявление после поражения в бою с Джексоном в PFL

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Андрей Корешков, выступающий в полусредней весовой категории, дал комментарий после поражения в поединке с ямайцем Джейсоном Джексоном в четвертьфинале турнира PFL World Tournament 1, который проходил в Орландо (штат Флорида, США).

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