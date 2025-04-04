Экс-чемпион UFC завершил карьеру

Бывший чемпион UFC Фабрисио Вердум завершил карьеру.

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Об этом сообщили представители промоушена GFL, на инаугурационном турнире которого Вердум должен был встретиться с Фрэнком Миром. В заявлении организации говорится, что бразилец получил серьезную травму во время подготовки к бою.

Вердуму 47 лет. В UFC он выступал с 2012 по 2020 год – за это время он провел 18 боев, победив в 12 из них. В июне-2015 он завоевал пояс чемпиона промоушена в тяжелом весе, сенсационно выиграв у Кейна Веласкеса.