Шон О'Мэлли выбрал соперника для Петра Яна

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли высказал мнение, что для промоушена Даны Уайта было бы логично организовать поединок между двумя россиянами, Петром Яном и Умаром Нурмагомедовым.

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«В этом действительно есть смысл. Поединок между Яном и Нурмагомедовым получился бы просто невероятным. Я по-прежнему считаю, что Пётр входит в топ-10 лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории. Он настоящий засранец», — сказал О’Милли в своём подкасте.

В настоящий момент в активе Яна 18 побед при пяти поражениях. На счету Нурмагомедова 18 побед при одном поражении.