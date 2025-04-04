Экс-боец Bellator высмеял слова Дзюбы о шансах в бою с Махачевым

Бывший боец Bellator Вячеслав Василевский оценил слова форварда «Акрона» Артема Дзюбы, который заявил о том, что у него будут шансы в бою по правилам смешанных единоборств (ММА) с чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым. Об этом сообщает «Чемпионат».

Спортсмен высмеял утверждение футболиста.

«Для профессионала Дзюба будет выглядеть как мешок. Если он в себе, в адеквате — он это понимает», — заявил Василевский.

Боец предположил, почему Дзюба мог сделать такое заявление.

«Либо он был под чем-то, либо не ориентируется в пространстве. Либо сделал это ради хайпа», — добавил Василевский.

3 апреля Дзюба порассуждал о шансах победить Махачева. «При моих 100 килограммах против его 70 у меня есть шансы с ним в борьбе. И даже в стойке, условно», — заявил футболист.