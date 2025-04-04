«Разочаровал меня сильно». Алексей Тищенко – о Тиме Цзю

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко ответил на вопрос по поводу предстоящего поединка австралийского боксёра с русскими корнями Тимофея Цзю. Его ближайшим соперником станет представитель США Джозеф Спенсер. Противостояние состоится 6 апреля в Австралии.

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«Я не буду смотреть бой. Мне, если честно, не очень интересно, как боксируют Тимофей и Никита. Тимофей разочаровал меня сильно», – сказал Алексей Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию турнира с участием Цзю и событий вокруг него.