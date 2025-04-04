Хабиб отреагировал на победу Хайбулаева в бою с Кеннеди

Прославленный российский боец смешанных единоборств бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов поздравил своего соотечественника Мовлида Хайбулаева с победой, одержанной в поединке с канадцем Джереми Кеннеди. Спортсмены встречались в четвертьфинале Гран-при в полулёгком дивизионе (до 65 кг). Хайбулаев одержал победу раздельным решением судей.

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«Что за бой закатил. Поздравляю, младший», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях.

В общей сложности на счету Мовлида в настоящий момент 22 победы, шесть из которых были добыты нокаутом, и одна ничья.