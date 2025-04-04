Поединок между Усиком и Дюбуа может пройти летом

Бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа может состояться в июле на «Уэмбли».

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«Бой с Усиком в июле – это то, чего я хочу. Ведутся переговоры. Команды продолжают обсуждения, пытаясь прийти к соглашению. Как боец я просто делаю свою работу – остаюсь в форме, готовлюсь и жду звонка. Бой с Усиком будет похож на поединок с Энтони Джошуа, но намного масштабнее. Наш реванш станет самым большим боем в мире. Этот поединок действительно меня вдохновляет. К тому же у меня есть счеты, которые нужно свести», – сказал чемпион IBF в тяжелом весе Даниэль Дюбуа.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе-2023. Усик победил нокаутом в девятом раунде.