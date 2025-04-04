Российская легенда ММА упал в мощнейший нокаут в кулачной лиге МакГрегора

Российский боец ММА Алексей Олейник проиграл нокаутом бразильцу Джеронимо до Сантосу в лиге по кулачным боям BKFC, часть которой принадлежит Конору МакГрегору. Об этом сообщается в трансляции.

© UFC Russia

Бой закончился в первом раунде. Это был первый бой Олейника в кулачных боях.

Непобежденный экс-партнер Нурмагомедова выиграл 22-й бой в карьере

Олейник выступает на профессиональном уровне начиная с 1996 года, известен по участию в турнирах бойцовских организаций Bellator, M-1 Global, KSW, ProFC. Бывший чемпион KSW и ProFC в тяжёлом весе. Является рекордсменом по количеству побед в ММА удушением иезекииля (14).