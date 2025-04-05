Российский боец Туйнов за 26 секунд нокаутировал соперника в дебютном поединке в Bare Knuckle FC

Российский боец Владислав Туйнов нокаутировал Сабри Бен Хениа из Туниса в поединке на голых кулаках на турнире Bare Knuckle FC 72 в Дубае.

© Личный архив Владислава Туйнова

Россиянин одержал победу нокаутом на 26‑й секунде первого раунда. Поединок проходил в полусреднем весе.

Туйнову 27 лет, он мастер спорта международного класса по кикбоксингу. Россиянин провел дебютный поединок в BKFC, ранее он выступал в организации Top Dog.

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