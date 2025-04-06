Боксер Бивол планирует провести следующий бой в конце года в Саудовской Аравии

Абсолютный чемпион мира по боксу россиянин Дмитрий Бивол планирует провести следующий бой в конце года в Саудовской Аравии. Об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.

"Мы придерживаемся позиции, что это будет бой с Артуром Бетербиевым. Об этом идут переговоры. Бой с Давидом Бенавидесом мы не рассматриваем, об этом уведомлены все стороны. Следующий поединок планируем в конце года в Саудовской Аравии", - сказал собеседник агентства.

Врачи запретили Биволу тренироваться до мая. "Дмитрий поставил импланты, ему запретили проводить тренировки. Поэтому бои в ближайшее время невозможны. Это возможно только в конце года. Он начнет проводить легкие тренировки не раньше мая", - добавили в команде спортсмена.

Биволу 34 года. В его активе 24 победы (12 нокаутом) и 1 поражение. Он владеет титулами чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета, Международной боксерской федерации, Всемирной боксерской организации и Всемирной боксерской ассоциации.

Бивол в феврале победил Артура Бетербиева в реванше решением большинства судей. Их первый поединок, прошедший в октябре 2024 года, завершился победой Бетербиева.