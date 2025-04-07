Промоутер Тима Цзю назвал сроки следующего боя австралийца

Джордж Роуз, промоутер бывшего чемпиона мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) Тима Цзю, высказался о следующем выступлении австралийца.

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«У нас запланирован боксёрский турнир в июле. И мы подумаем, примет ли Тим участие в этом вечере», — заявил Роуз на пресс-конференции.

Напомним, в минувшие выходные Тим Цзю встретился с американцем Джозефом Спенсером, победив техническим нокаутом в четвёртом раунде. Австралиец прервал серию из двух поражений — в марте 2024 года Тим проиграл судейским решением американцу Себастьяну Фундоре, а в октябре уступил техническим нокаутом россиянину Бахраму Муртазалиеву.