Малыхин оценил шансы Павловича в бою с Сирилем Ганом

Бывший чемпион ONE FC в трёх весовых категориях россиянин Анатолий Малыхин высказался о возможном поединке в тяжёлом весе (до 120 кг) UFC между россиянином Сергеем Павловичем и французом Сирилем Ганом.

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«Павлович победит Гана с лёгкостью. Да, француз – ударник, игровик, лёгкий на ногах, но, думаю, Серёжа подожмёт. К плюсам Павловича отнесу, что он может сильно ударить, ему надо лишить Гана пространства. Также Сергей хорошо борется. Я сам лично имел опыт борьбы с Сергеем, знаю, какой он физически сильный и одарённый», — приводит слова Малыхина издание MMA.Metaratings.ru.

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