Россиянин Бивол лишился звания абсолютного чемпиона мира по боксу

Российский боксер Дмитрий Бивол отказался от титула чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе.

Об этом заявил глава Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман. Он рассказал, что титул переходит американцу Дэвиду Бенавидесу, с которым Бивол должен был встретиться в следующем поединке.

"Я предпочел бы не обсуждать сам факт информирования WBC о том, что Дмитрий Бивол решил отказаться от своего титула чемпиона WBC в полутяжелом весе. Мы желаем Биволу успехов и настоящим утверждаем Дэвида Бенавидеса чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе", - приводит его слова "Матч ТВ".

В феврале Бивол победил своего соотечественника Артура Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, взяв реванш за поражение в первом поединке.

После этого WBC объявила, что россиянин должен защищать свой титул против Бенавидеса, однако, по всей видимости, Бивол сделал выбор в пользу трилогии против Бетербиева.