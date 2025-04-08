В команде Бивола объяснили отказ от титула WBC

Всемирный боксерский совет (WBC) не прислушался к аргументам россиянина Дмитрия Бивола по проведению следующих поединков. Об этом ТАСС рассказали в команде боксера.

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Ранее журналист Дэн Рафаэл сообщил, что российский спортсмен потерял звание абсолютного чемпиона мира по боксу в весовой категории до 79,38 кг, освободив титул по версии WBC.

"Мы приводили свои аргументы, - сказал собеседник агентства. - Дмитрию необходимо время на восстановление, чтобы начать подготовку к следующему поединку. Кроме того, как мы и говорили ранее, приоритетом для нас был третий бой с Артуром Бетербиевым".

Биволу 34 года. В его активе 24 победы (12 нокаутом) и 1 поражение. Бивол в феврале победил Бетербиева в реванше решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Их первый поединок, прошедший в октябре 2024 года, завершился победой Бетербиева.