Валуев отреагировал на решение Бивола отказаться от титула WBC

Решение Дмитрия Бивола отказаться от чемпионского титула по версии Всемирного боксерского совета (WBC) является правильным. Такое мнение ТАСС высказал бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев.

Ранее Бивол отказался от защиты титула WBC. Новым чемпионом по версии организации стал американец Давид Бенавидес. В команде Бивола сообщили ТАСС, что он планирует восстановиться и провести третий поединок против Артура Бетербиева.

"Это правильное решение, Биволу нужно готовиться к третьему бою против Артура Бетербиева. Это приоритет. Это нюансы профессионального бокса, в котором такой поединок важнее. Трилогия намного вкуснее боя против Бенавидеса", - сказал Валуев.

Биволу 34 года. На его счету 24 победы (12 нокаутом) и 1 поражение. Бивол в феврале победил Бетербиева в реванше решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Их первый поединок, прошедший в октябре 2024 года, завершился победой Бетербиева.

Сейчас Бивол владеет титулами чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации, Всемирной боксерской организации и Всемирной боксерской ассоциации.