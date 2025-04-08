В команде Бивола сделали заявление о трилогии с Бетербиевым

Третий поединок между российскими боксёрами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым может состояться в октябре в Саудовской Аравии, сообщает ТАСС.

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«Бой может пройти в октябре в Саудовской Аравии. Пока есть такой план и разработка», — приводит издание слова члена команды Бивола.

Первый поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября и завершился победой уроженца Хасавюрта большинством судейских голосов (114-114, 115-113, 116-112). Реванш состоялся в ночь с 22 на 23 февраля, и на этот раз большинством голосов победил Бивол (114-114, 116-112, 115-113).