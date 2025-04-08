Тренер Бивола раскритиковал главу WBC

Тренер россиянина Дмитрия Бивола Геннадий Машьянов в разговоре с «Матч ТВ» раскритиковал президента WBC Маурисио Сулеймана за решение лишить боксера пояса.

Ранее Сулейман подтвердил «Матч ТВ», что Бивол отказался от титула WBC в полутяжелом весе. Теперь этим поясом владеет американец Дэвид Бенавидес, который был в статусе обязательного претендента и ожидал боя с Биволом. Во вторник должны были пройти торги, однако Бивол и его команда заявляли, что для них в приоритете бой с Бетербиевым.

— Этот Маурисио Сулейман — далекий от бокса человек. Ну понимаю его отец… А этот к боксу имеет такое же отношение, как штангист к балету, поэтому обсуждать его решения… Просто человек без принципов, одни деньги в глазах. А факт отсутствия пояса никак не скажется. На определенном уровне люди становятся ценными не поясами, а именем.

— Как вы думаете, хватит ли Бенавидесу ума не считать себя чемпионом?

— Да какой там ум. Вы посмотрите на их поведение, заявления, выступления. Вон, что Зурдо (Хильберто Рамирес), что Бенавидес делали заявления, а как оказывались в нелучшем положении, искали оправдания. Даже оправданиями это тяжело назвать. Это люди из одной колоды, — сказал Машьянов «Матч ТВ».

Бивол 22 февраля в Эр‑Рияде решением судей победил Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. В октябре прошлого года Бетербиев также раздельным решением судей оказался сильнее Бивола, став абсолютным чемпионом мира.

На счету 34‑летнего Бивола 24 победы и одно поражение. У российского боксера остаются чемпионские титулы WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе.